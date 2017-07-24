taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.711
USD
3,5563
EURO
4,1404
ALTIN
143,49
PETR
48,6400

Antalya'da evde patlama: 3 yaralı

Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada yaralanan çift ve 17 yaşındaki oğulları, hastaneye kaldırıldı.

24.07.2017 - 22:23
  1. Haberler
  2. İç Haber

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın 7. katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada hafif yaralanan Hatice Özışık ile gözünden yaralanan eşi Tuncay Özışık (52), ağır yaralanan oğulları Altuğ Özışık'ı (17) otomobille yakınlardaki özel bir hastaneye götürdü.

Burada ilk müdahaleleri yapılan çift ve oğulları, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde havai fişek kapsülleri bulunurken, Antalya'daki TÜBİTAK Gözlemevi'nde görevli olan baba Tuncay Özışık ile oğlunun balkonda bilimsel bir deney yaptıkları iddia edildi.

Olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da konuyla ilgili bilgi aldı.

Binada oturan İsmail Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama sırasında evinde olduğunu belirterek, "Çocuğu, anne ve babası aşağıya indirmişti. Çocuğun kolları yoktu. Patlama sırasında korkmadım ama eşim korktu." diye konuştu.

Aslıhan Çelme ise patlama sırasında çok korktuğunu dile getirerek, "Ev sallanınca yere düştüm. Sonra kalktım ve kapıyı açtım. Çocuğun babası kanlar içindeydi." dedi.

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Görmez açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in görevden ayrılıp ayrılmayacağı soruldu.
Muğla'da su mucizesi
Bodrum'da sadece kış aylarında akan Kavak Deresi'nde Ege Denizi'ndeki 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından su akışı başladı.
AK Parti'yi işgal girişimi davasında 7 tutuklama
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldığı iddia edilen 75 sanığın yargılandığı da davada 7 kişi için karar verildi.
Yaralı kadını vatandaşlar kurtardı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cipin altında kalan Zeliha Taycı'yı kurtarmak için onlarca kişi yardım etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lozan Antlaşması 2023'te bitiyor mu

Lozan Antlaşması 2023'te bitiyor mu

508
Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

197
Ahmet Hakan: Yarın kandırıldık demeyin

Ahmet Hakan: Yarın kandırıldık demeyin

682
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

165
Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası

Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası

100
Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti

Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti

206
Wolfgang Hellmich: Konya meselesi İncirlik'le aynı değil

Wolfgang Hellmich: Konya meselesi İncirlik'le aynı değil

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM