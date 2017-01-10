Antalya'da eve yıldırım düştü

Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi'nde Fahriye Işık ile Süleyman Tezcan çiftinin evine öğle saatlerinde yıldırım düştü. Dubleks evin çatısına isabet eden yıldırım, çatıda büyük bir delik oluşturdu.

TÜM TESİSAT YANDI

Evin içerisine kadar ulaşan yıldırım, yatak odası ve giyinme odasındaki eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Fahriye Işık ile Süleyman Tezcan'ın sahibi olduğu eve düşen yıldırım, elektrik tesisatı ile tüm elektronik cihazları yaktı.

"EN BÜYÜK TESELLİMİZ.."

Paratonerin bulunduğu sitelerindeki evlerine yıldırım çarpmasının şaşkınlığını yaşadıkların söyleyen Fahriye Işık, "En büyük tesellimiz evde olmamamız. Sitede paratoner var ama neden çalışmadığı araştırılıyor" dedi.



























