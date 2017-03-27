Antalya'da evet standı açanlara saldırı iddiası

Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi'nde "evet" standı açan AK Parti Muratpaşa Gençlik Kollarına üye kadınlar Y.K, N.Ş. ile erkek S.A'ya, R.K. ile kızı Z.Ö'nün saldırdığı ve hakarette bulunduğu öne sürüldü.

İki grup arasında tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince taraflar ayrıldı. İki taraf, birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Yenikapı Polis Merkezine götürüldü. Darp edildiklerini iddia eden iki grup da sağlık kontrolünden geçirildi.

Olaya karışan her iki grup üyeleri de Yenikapı karakolundaki işlemlerinin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Söz konusu kişilerin buradaki işlemleri devam ediyor.

"Cumhurbaşkanımıza tehditler ve hakaretlerde bulunmuşlar"

Antalya AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Esra Özkoç, TEM Şube önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Antalya teşkilatları olarak 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylaması için şehrin değişik bölgelerinde referandum durakları, stantları kurduklarını belirterek, Atatürk Caddesi'ndeki "evet" standına 2 kadın tarafında saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.



Özkoç, bunun basit bir saldırı olmadığını vurgulayarak, "Hem kızlarımızdan birinin başındaki örtü çekilmek suretiyle hem de küfür ve hakaret edilmek suretiyle görevleri engellenmeye çalışılmış, ellerindeki broşürler yırtılmış, yüzlerine atılmış. Saldırganlar, sadece orada çalışan arkadaşlarımıza değil, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir kısım tehditler ve hakaretlerde bulunmuşlar." dedi.



Olayın peşini bırakmayacaklarını söyleyen Özkoç, meydana gelen olay ile ilgili gereken her şeyi yapacaklarını belirtti.

"Zorla "evet" broşürü verilmek istendi" iddiası

TEM şube önüne gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Çetin Budak ise Kalekapısı civarında gezintiye çıkan ve anne-kız olan iki kadına zorla "evet" broşürü verilmek istendiği, kişilerin "hayır"cı olduklarını belirterek broşürü almak istemediklerini öne sürdü.



Annenin "evet" broşürünü alarak yırttığını söyleyen Budak, bunun üzerine karşı grubun iki kadına yönelik saldırı gerçekleştirdiğini savundu.

Budak, yaşanan olaydan anne ve kızın darbedilip, linç tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını ileri sürerek, konuyla ilgili darp raporu aldıklarını belirtti.

Broşür almamanın en doğal hak olduğunu söyleyen Budak, "Aynı olay bizim de başımıza geliyor. Verdiğimiz broşürü almak istemeyen gözümüzün önünde yırtıp atıyor. 60 yaşındaki anne ve kızı, 10 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştır." diye konuştu.

Budak, başörtüsüne yönelik saldırı iddialarıyla ilgili de, "Bir anne kızı yürüyüşe çıkıyor ve orada bir saldırıyla karşı karşıya kalıyorlar. Kendilerini savunmaya çalışırlarken arbede sırasında olmuş olabilir. Orada mutlaka MOBESE kameraları vardır. Onları çıkarsınlar milletimize göstersinler. Olmuş da olabilir o onun saçına, o onun saçına sarılmış olabilir." dedi.

Olayın iki grup arasında yaşanan kavga olduğunu, TEM'e intikal ettirilmesine bir anlam veremediklerini belirten Budak, Cumhurbaşkanına hakaret edildiği iddiasını da kabul etmediklerini söyledi.