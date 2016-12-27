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Antalya'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Sansasyonel nitelikli eylem yapma amacıyla Antalya'ya gelen terör örgütü üyesi ile ona yardım ve yataklıkta bulunan terörist tutuklandı.

AA | 27.12.2016 - 15:30
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Antalya'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

EYLEM İÇİN ANTALYA'YA GELDİ

Çalışmalar kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, "Dirij" kod adlı H.D'nin Antalya'ya geldiği belirlendi.

H.D VE O.Ç TUTUKLANDI

Antalya'ya turizmi olumsuz yönde etkileyecek sansasyonel nitelikli eylem yapma amacıyla geldiği konusunda bilgiler elde edilen H.D. ile ona yardım ve yataklıkta bulunduğu öne sürülen O.Ç. gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt kapsamında faaliyetlerde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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