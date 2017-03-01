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Antalya'da eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı tutuklandı

Antalya'da, eylem yapacağı değerlendirilen 9 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

01.03.2017 - 09:24
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün talimatıyla provokatif yol kapama, araç taşlama, çöp konteynerlerini ve lastikleri ateşe verme, güvenlik güçleri ve binalarına taşlı, molotoflu, el yapımı patlayıcılarla saldırı hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

EYLEM YAPACAKLARDILAR, TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden 6'sı, ifade işlemlerinin tamamlanmasından sonra dün adliyeye sevk edildi. Geç saatlere kadar sorguları süren şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'silahlı terör örgütü üyesi' olmak suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise polisteki sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

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