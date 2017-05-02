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Antalya'da falezlerden düşen alkollü kadın kurtarıldı

30 metrelik falezlerin kenarında tuvalet ihtiyacını gidermek üzere kayalıklardan inmeye çalışan kadın dengesini kaybederek düştü.

02.05.2017 - 23:59
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Muratpaşa İlçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerde meydana gelen olayda, kent merkezinde bir pansiyonda çalışan 52 yaşındaki Nuray A., aynı pansiyonun ortağı 64 yaşındaki Ali Şimişek ile park kenarındaki falezlere geldi. İddiaya göre burada bir süre alkol alıp falezlerden denizi seyreden ikiliden Nuray A., tuvalet ihtiyacını gidermek için falezlerdeki kayalıklardan aşağı indi.

Bir anlık dikkatsizliği sonucu dengesini kaybeden Nuray A., kayaların arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü. Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'da falezlerden düşen alkollü kadın kurtarıldı

Çeşitli yerlerinden yaralanan Nuray A.'ya ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ardından itfaiye ekipleri kadını düştüğü yerden çıkarmak için seferber oldu. Sedyeye alınan yaralı kadın, itfaiye ekipleri ve polisin desteğiyle falezlerden yukarı çıkarıldı. Olaya şahit olan 18 yaşındaki Gürkan Yıldız, “Falezlerin kenarında oturuyorduk. Yokuş vardı, ayağını attı ve düştü. Yeşilliklerden tutundu ama kurtulamadı" dedi.

Antalya'da falezlerden düşen alkollü kadın kurtarıldı

Ali Şimişek ise “Bir bira içti, alkollüydü. Sonra da tuvalet ihtiyacını gidermek için falezlerden inince düştü" dedi.

Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Nuray A.'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Antalya'da falezlerden düşen alkollü kadın kurtarıldı

Antalya'da falezlerden düşen alkollü kadın kurtarıldı

Antalya'da falezlerden düşen alkollü kadın kurtarıldı
Antalya'da falezlerden düşen alkollü kadın kurtarıldı

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