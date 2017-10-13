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Antalya'da falezlerin altında ceset bulundu

Antalya'da falezlerin altında erkek cesedi bulundu.

13.10.2017 - 22:24
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Beach Park üzerindeki falezlerden manzara izleyenler, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 30 metrelik falezlerin altındaki kişiye ulaşmak için uzun çaba sarfetti.

Antalya'da falezlerin altında ceset bulundu

Falezlerin üzerinden polisin yönlendirmesiyle çalılık ve kayalıkların arasından aşağıya ulaşan sağlık personeli, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Çağırılan itfaiye ekipleri, benzinli testere ile çalıları keserek cesede ulaştı. Birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen erkeğe ait cesedin üzerinden Veysel Ülker adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'da falezlerin altında ceset bulundu

Antalya'da falezlerin altında ceset bulundu

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