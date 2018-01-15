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Antalya’da feci kaza: 3 ölü, 12 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

İHA | 15.01.2018 - 12:04..
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Antalya'da, gece saat 04.00 sıralarında Aksaray- Alanya seferi yapan ve Akseki istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Münir İnceöz idaresindeki yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen İlter Uğurlu’nun kullandığı otomobil, Gençler Mahallesi yakınlarından kafa kafaya çarpıştı.

Antalya’da feci kaza: 3 ölü, 12 yaralı

OTOMOBİLDE SIKIŞARAK CAN VERDİLER

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, otomobilde bulunan sürücü İlter Uğurlu (48), yanında bulunan Mustafa Güneş (26) ve Mehmet Kolancı (38), otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 12 yolcuda çeşitli yerlerinden yaralanarak, olay yerine çağrılan çok sayıda ambulansla Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Antalya’da feci kaza: 3 ölü, 12 yaralı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan cenazeler Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılarak, Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’da feci kaza: 3 ölü, 12 yaralı

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