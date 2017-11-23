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Antalya'da FETÖ operasyonu: 76 gözaltı

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 99 şüpheliden 76'sı gözaltına alındı.

23.11.2017 - 11:27
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Antalya'da FETÖ operasyonu: 76 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, örgüt mensuplarının kullandığı kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada, program kullandığı tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bugün sabah saatlerinde İl merkezinde 102 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 23 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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