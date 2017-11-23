1 İnsan hareketlerini birebir taklit edebilen robotlar Teknoloji gün geçtikçe akıl sınırlarını zorlayarak gelişmeye devam ediyor.

2 Antalya'da FETÖ operasyonu: 76 gözaltı FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 99 şüpheliden 76'sı gözaltına alındı.

3 Azı karar çoğu zarar olan besinler Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu.

4 Birkaç saat önce sigorta yaptırdığı serasını hortum yıktı Hortumun vurduğu Antalya'da, serası yıkılan Ümit Akça birkaç saat ile büyük bir zarardan kurtuldu.

5 Erzincan'da 171 kaçak yakalandı Erzincan'ın Tercan ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol uygulamasında 171 kaçak göçmen yakalandı.

6 Konut satış istatistikleri açıklandı Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı.