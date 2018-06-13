Antalya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY'de içerisinde faaliyet gösteren ve 'gaybubet' evlerinde gizlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı.

6 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, örgüt üyelerinin aile evi görüntüsü vererek saklandığı 6 adrese bugün sabaha karşı eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, haklarında Antalya mahkemeleri tarafından yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ile yine haklarında diğer illerdeki mahkemelerce yakalama kararı bulunan 5 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ÇOK MİKTARDA DİJİTAL MATERYAL VE PARA BULUNDU

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 4 sahte nüfus cüzdanı, 6 bin 805 dolar, 2 bin 715 Euro, 27 bin 300 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.