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Antalya’da FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA | 07.02.2018 - 11:11..
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Antalya’da FETÖ operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan zanlılara yönelik bu sabah 18 ev ve 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

25 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda aralarında bir üniversitede görevli öğretim üyesi doçent, sorumlu düzeyde imam, Bank Asya Şube Müdürü ile örgütün derneklerine ait eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Hamle Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HAMLE-DER) sorumlularından bedensel engelli M.T. de gözaltına alındı. M.T., getirildiği polis merkezinde merdivenlerden tekerlekli sandalyesi ile taşındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüphelilerden 12’sinin örgüte ait gaybubet evlerinde yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin ise gaybubet evlerini ayarlayan ve bu evlere kuryeler aracılığıyla para dağıtan kişiler olduğu, ayrıca paravan şirket kurup burada yaptıkları sohbetlerle gaybubet evlerine kaynak sağladıkları ileri sürüldü. Aralarında kadınların da bulunduğu 25 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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