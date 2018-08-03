Antalya'da FETÖ'den operasyonu: 16 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 18 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BYLOCK TESPİT EDİLDİ

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11'i örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Antalya Girişimci İşadamları Derneği'nde farklı zamanlarda yönetim ve denetim kurulu üyeliği yaptığı belirlenen 6 iş insanının da bulunduğu kaydedildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi arama çalışması sürdürülüyor. 16 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.





