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Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İHA | 02.03.2018 - 09:01..
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Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri geçtiğimiz hafta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "ByLock" programını kullandığı iddia edilen ve aralarında diş hekimi ile öğretmenin de bulunduğu E.Ç, A.D, F.D, F.Ş.K, Ö.Ç. ve E.D. gözaltına alındı.

5 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.Ç, A.D, F.Ş.K, Ö.Ç. ve E.D. isimli zanlılar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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