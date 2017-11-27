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Antalya'da fuhuş şüphelisi polise rüşvet teklif etti

Alanya ilçesinde fuhuşa aracılık etmek suçundan gözaltına alınan Cahit Ç., 2 polis memuruna 1 milyon lira rüşvet vermek istedi.

DHA | 27.11.2017 - 11:17..
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Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık etmekten 4 suç kaydı bulunan ve halen aynı suçu işlemeye devam ettiği için hakkında yakalama kararı bulanan Cahit Ç.'nin, Avsallar Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

TOPLAM 1 MİLYON LİRA RÜŞVET

Dün gece harekete geçen polis, şüpheliyi otomobiline binmek üzereyken yakaladı. Cahit Ç., iddiaya göre kendisini gözaltına alan 2 polis memuruna serbest bırakmaları karşılığında 500'er bin lira rüşvet teklifinde bulundu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'fuhşa aracılık etmek' ve 'görevli memura rüşvet teklif etmek' suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Cahit Ç., Alanya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Antalya'da fuhuş şüphelisi polise rüşvet teklif etti

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