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Antalya'da gaspçıyı kuru kafa çıkartmalı kaskı ele verdi

Polis, Antalya'da bir markete girerek 880 lira gasbeden Ö.K.'yi kaskındaki kuru kafa çıkartmasından tespit etti.

DHA | 10.04.2018 - 15:30..
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Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 3350. Sokak'ta geçen olayda, bir zincir marketin şubesine giren kasklı soyguncu, kasiyeri tabancayla tehdit edip, kasadaki 880 lirayı alarak kaçtı.

Antalya'da gaspçıyı kuru kafa çıkartmalı kaskı ele verdi

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelinin soygundan saatler önce markete girip keşif yaptığı belirlendi.

KASKININ ÜZERİNDEKİ KURU KAFA ÇIKARTMASI GASPÇIYI ELE VERDİ

Keşif sırasında şüphelinin, soygun sırasında taktığı, üzerinde kuru kafa çıkartması olan kaskı taktığı saptandı. Bölgedeki kamera görüntülerinden şüphelinin aynı mahallede oturan Ö.K. olduğu tespit edildi. Ö.K. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Antalya'da gaspçıyı kuru kafa çıkartmalı kaskı ele verdi

KUMAR BORCU VAR

Ö.K.'nın evli olduğu, yüksek miktarda kumar borcu olduğu belirlendi. Eşinin altınlarını satıp borçlarının bir bölümünü kapatan Ö.K.'nin, olay günü kurusıkı tabanca aldığı ve gasp olayını gerçekleştirdiği kaydedildi.
Şüpheli, ifadesinin alınması için Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

Antalya'da gaspçıyı kuru kafa çıkartmalı kaskı ele verdi

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