Antalya'da göçük altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da 35 yaşındaki İsmail Özsatıcı ve 63 yaşındaki Nafi Alpay göçük altında kaldı. 63 yaşındaki Alpay hayatını kaybederken, Özsatıcı yaralı kurtuldu.

ANA KANALİZASYON HATTINA KADAR KAZDILAR

Manavgat’ta oturan Nafi Alpay, damadı İsmail Özsatıcı’nın tek katlı müstakil evini kanalizasyon hattına bağlamak istedi. Nafi Alpay ve İsmail Özsatıcı, yetkililere haber verilmeden çağırdıkları kepçeyle yoldan geçen ana kanalizasyon hattına kadar kazı yaptı.

ALPAY TAMAMEN GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Kazdıkları kanala giren Nafi Alpay ve İsmail Özsatıcı’nın üzerine toprak göçtü.

Göçük sonucu Nafi Alpay tamamen, damadının da vücudunun büyük bölümü toprak altında kaldı.

Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.