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Antalya'da 'Hacı Murat' buluşması

Antalya Dokuma Park'ta bir araya gelen 200 Murat 124 ile 100 klasik motosiklet, vatandaşlardan ilgi gördü.

29.04.2017 - 18:15
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Antalya Kulüp 124 Grubu ve Kepez Belediyesinin organizasyonuyla 25 ilden 200 "Murat 124" otomobil ile 100 klasik motosiklet sahibi buluştu.

Antalya'da 'Hacı Murat' buluşması

HACI MURAT'LAR BİR ARAYA GELDİ

Sahiplerinin yan yana dizdiği Murat 124'ler vatandaşların büyük ilgisini çekti. Renkli, özellikli ve bakımlı Murat 124'leri görmek için parka gelen vatandaşlar, araçlarla fotoğraf çektirdi.

Antalya'da 'Hacı Murat' buluşması

Kepez Belediyesinin Dokuma Şenlikleri kapsamında bir araya geldiklerini anlatan Kulüp 124 Grubu Başkanı İzzet Berk Demir, 2014 yılında 3-5 kişi ile toplanırken artık 200 otomobil sahibine ulaştıklarını dile getirdi.

Antalya'da 'Hacı Murat' buluşması

"ARTIK SOKAKLARDA KÖTÜ MURAT YOK"

Kendisinin de 5 yıldır Murat 124'e bindiğini ifade eden Demir, "İnsanlara bu tutkuyu sevdirdik. Herkes hacı Muratlara özenmeye başladı. Artık sokaklarda kötü Murat araba yok. Fabrikadan çıktığı gibi restore edilip yollara düşülüyor." dedi.

Antalya'da 'Hacı Murat' buluşması

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