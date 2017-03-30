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Antalya'da halk otobüsüne taşla saldırdılar

Antalya'da motosikletli iki kişinin taş attıkları otobüsün sürücüsünü daha sonra darp ettiği ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

30.03.2017 - 16:00
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Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde 29 yaşındaki Berkan Ercan'ın kullandığı 07 AU 0109 plakalı halk otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle motosikletli iki kişinin taşlı saldırısına uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen iki zanlı, önce ön sonra da arka tarafından taş atarak otobüse zarar verdi.

TAŞ ATAN KİŞİLER ŞOFÖRÜ DARP ETTİ

Bu sırada otobüs içerisindeki yolcular büyük panik yaşadı. Motosikletin plakasını almak için araçtan inen sürücü, taş atan iki kişi tarafından darp edildi. Zanlılar daha sonra kaçtı. Hafif şekilde yaralanan sürücü, otobüsünü hareket ettirerek polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Polis ekipleri eşkali belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Diğer yandan saldırı anı, otobüs içindeki güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Halk otobüsüne taşlı saldırı

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