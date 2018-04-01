Antalya’da hamam ve saunalara fuhuş baskını

17 yıl hapis yatıktan sonra mahkemenin suçsuz bulduğu Somalili Hassan, tazminat olarak 3 milyon Euro alacak.

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İki çocuğunu Vatan Caddesi'nin ortasına bırakıp kaçtı

İstanbul Vatan Caddesi'nde bugün yaşanan bir olay, hem yürekleri ağızlara getirdi hem de trafiktekilere büyük şaşkınlık yaşattı.