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Antalya’da hamam ve saunalara fuhuş baskını

Fuhuşa zorlandığı iddia edilen 5'i yabancı, 9 kadın kadın kurtarılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 01.04.2018 - 02:33..
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Gelen bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi’nde fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen hamam ve saunalara eş zamanlı baskın düzenledi.

9 KADIN KURTARILDI

Operasyonda fuhşa zorlandığı iddia edilen 5’i yabancı uyruklu, 9 kadın kurtarılırken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan, Türk olanlar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, yabancı uyruklu kadınlar ise, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen U.A.A. ve A.O. ise gözaltına alındı.

Antalya’da hamam ve saunalara fuhuş baskını VİDEO

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