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Antalya'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Demre ilçesini vuran hortumun, 11 milyon 734 bin 522 liralık hasara yol açtığı tespit edildi.

20.11.2017 - 13:46
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Demre'de 13 Kasım akşamı meydana gelen hortumda oluşan zarar açıklandı.

Kaymakam Murat Uz tarafından oluşturulan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür vekili Ali Kıraslan başkanlığındaki 6 kişilik hasar tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı.

Hortumun en çok zarar verdiği Demre'ye bağlı Beymelek mahallesinde, 115 çiftçinin 274.8 dekar serası hortumdan kullanılmaz hale geldi.

YAKLAŞIK 12 MİLYON LİRA

Kapaklı Mahallesi'nde 18 çiftçiye ait 53.3 dekar, Gürses mahallesinde ise 3 çiftçiye ait 59 dekar sera hortumda zarar gördü. 3 mahalledeki 136 çiftçinin toplam 387.1 dekar serasının zarar gördüğü tespit edildi. 136 çiftçiden yalnız 10'unun serasının sigortalı olduğu belirtildi. 3 mahalledeki hortum zararın parasal değeri ise 11 milyon 734 bin 522 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Antalya'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

ZARAR GÖREN EVLER YARDIMLARLA ONARILDI

Kaymakam Murat Uz, hortum felaketi ardından halkın mağduriyetinin giderilmesi için Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Kaymakamlığı, Demre Belediyesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları olarak gerekli çalışmalar yapıldığını söyledi. Kaymakam Uz, şöyle konuştu: "Konutu çok zarar gören bir aile, kiralık eve yerleştirildi. Az hasarlı konutlar belediye tarafından yapılan yardımlarla onarıldı. Ortakçı olan vatandaşımıza gerekli gıda, eşya ve parasal yardımlar yapıldı. Tespit edilen hasar miktarı Antalya Valiliği'mize iletilecek. Vatandaşımızın yaralarının sarılması için gerekenlerin yapılacağına inanıyoruz."

Antalya'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Antalya'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

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