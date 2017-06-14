Antalya'da havai fişek deposunda yangın

Olay, Muratpaşa İlçesi Altındağ Mahallesi Teomanpaşa Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın zemin katındaki Burak Konyar’a ait havai fişek deposunda meydana geldi.

Depodan yükselen dumanı gören çevre sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem alırken, itfaiye ekipleri içeri girerek yangına müdahale etti. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede söndürülürken olası bir facianın önüne geçildi.

Soğutma çalışmaları devam ederken bazı vatandaşların polisin yaptığı ‘Patlayıcı madde, buradan uzaklaşın’ uyarılarına aldırış etmeden çalışmaları film gibi izledikleri görüldü.









