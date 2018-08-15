Antalya’da Haziran ayında konut satışı yüzde 12,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2018 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre konut satışı Antalya’da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 12,3 oranında artarak 5 bin 423 konut satıldı.

İSTATİSTİKLER AÇIKLANDI

TÜİK, Temmuz 2018 dönemine ait konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ülkemiz genelinde konut satışları 2018 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 123 bin 878 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 503 konut satışı ve yüzde 15,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 119 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 6 bin 322 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Ardahan, 21 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Bayburt oldu.

BATI AKDENİZ'DE KONUT SATIŞI

Antalya’da 2017 Temmuz ayında 4 bin 827 konut satılırken 2018 Temmuz ayında yüzde 12,3 oranında artarak 5 423 konut satıldı. Konut satışlarında 2018 Temmuz ayında, Antalya 5 bin 423 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı.

Isparta’da 2017 Temmuz ayında 485 konut satılırken 2018 Temmuz ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 474 konut satıldı. Burdur’da 2017 Temmuz ayında 238 konut satılırken 2018 Temmuz ayında yüzde 79 oranında artarak 426 konut satıldı.

ANTALYA YABANCILARA KONUT SATIŞINDA İKİNCİ SIRADA

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 artarak 2 bin 858 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2018’de ilk sırayı 956 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 641 konut satışı ile Antalya, 176 konut satışı ile Bursa, 167 konut satışı ile Yalova ve 132 konut satışı ile Sakarya izledi.