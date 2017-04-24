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Antalya'da her ay 5 bin konut satılıyor

Antalya'da ortalama konut satışı aylık bazda 4-5 bin bazında değişiklik gösteriyor.

24.04.2017 - 13:50
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2015 yılında Antalya'da 64 bin 396 konut satışı yapılırken, geçtiğimiz yıl bu sayı 4 bin 396 düşerek 60 bin 608 oldu.

Antalya'da her ay 5 bin konut satılıyor

Geçtiğimiz yıl ocak ayında 4450, Şubat ayında 4650, Mart ayında 5452, Nisan'da 6152, Mayıs'ta 4 bin 993, Haziran'da 4793, Temmuz'da 3390, Ağustos'ta 4976, Eylül'de 4575, Ekim'de 554, Kasım'da 5590 ve Aralık'ta 6035 konut satışı gerçekleşti.

ORTALAMA DEĞİŞMEDİ

Geçtiğimiz yıl toplam konut satışı 60 bin 608 olurken, en yüksek satış ise 6 bin 35 rakamı ile geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapıldı. Bu yılın ilk iki aylık rakamları ise yıllar ortalamasının değişmediğini gösteriyor.

Antalya'da her ay 5 bin konut satılıyor

ŞUBAT AYINDA 4 BİN KONUT SATIŞI

Bu yılın Ocak ayında 4 bin 450, Şubat ayında ise 4 bin 650 konut satıldı. Ülkemizde 2015 yılında 1 milyon 289 bin 320, 2016 yılında ise 1 milyon 341 bin 453 konut satışı gerçekleşti.

Bu yıl Antalya'da bu yıl satışı gerçekleşen 8 bin 997 konutun 3 bin 23'ü ipotekli. 2016 yılında Türkiye'de toplamda 449 bin 508 ipotekli konut satışı yapılırken, 18 bin 112'sini ise Antalya'dan yapılan satışlar oluşturdu.

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