Antalya'da Hint düğünü sezonu başladı

Antalya'da Hint düğünü sezonu, parıltılı taşlarla bezeli, dört kişinin taşıdığı tahta oturmuş gelin konseptli organizasyonla başladı.

Üç gün üç gecelik yılın ilk Hint düğünü, Belek Turizm Merkezi'ndeki beş yıldızlı otellerden birinde gerçekleşti.

HİNT DÜĞÜNÜNDE TÜRK GECESİ

Hindistan'ın önemli iş adamlarından Arjun Khatri'nin oğlu Kunal Khatri ile yine iş adamı Hiralal Tharwani'nin kızı Shena Tharwani'nin düğünü, "Türk Gecesi" ile başladı.

Gelin Tharwani, dört kişinin taşıdığı taht üzerinde, damat Khatri ise kendisine eşlik eden üç dansözle dans ederek düğün alanına geldi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar sınırsız yiyecek ve içecek servisi yapılan ve masraftan kaçınılmadığı gözlenen düğün, iki gün daha sürecek.

Bir turizm şirketi proje direktörü; düğünün, kış aylarında yaptıkları ilk organizasyon olduğunu belirterek, düğün sahiplerinin Hindistan'ın önde gelen iş adamları olduğunu söyledi.

NİSANDA 15 MİLYON DOLARLIK DÜĞÜN

Aynı şirketin başka bir yetkilisi ise bu düğünün orta segmentte gerçekleştiğini belirterek, "Yaklaşık 1 milyon dolar maliyeti var, ancak ilk olması önemliydi. Nisan ayında iki büyük düğünümüz olacak yine Antalya'da. Bunlardan yaklaşık 15 milyon dolarlık olanı dünya çapında ses getirecek, büyük bir düğün olacak." dedi.

ANTALYA'DA BU YIL 30 HİNT DÜĞÜNÜ

Dünyada nüfusu 1 milyarı aşan iki ülkeden biri olan Hindistan, grup organizasyonlarında ABD'den sonra ikinci, düğün turizminde ise ilk sırada yer alıyor.

Yaklaşık 60 milyar dolar seviyesinde olan Hint düğünleri sektöründen pay almaya çalışan Türkiye'nin, son iki yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan'a yaptığı ziyaret ve turizm şirketlerinin özel çabalarıyla önemli bir aşama kaydettiği belirtildi.