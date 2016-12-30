Antalya'da hırsız bisikleti bırakıp motosikleti çaldı

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay önceki gece saat 03,00 sıralarında Kepez İlçesi Şelale Mahallesi 21 Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş kısmında meydana geldi.

Yanında bulunan bisiklet ile daire içerisine gözünü kırpmadan giren hırsız, dairenin 5. katında oturan İbrahim Bilgili'ye ait değeri 200 TL olan motosikleti alarak, yerine yanında getirdiği değeri yaklaşık 500 TL olan bisikleti bırakarak kaçtı.

SABAH KALKTIĞINDA MOTOSİKLETİN YERİNE BİSİKLETİ GÖRDÜ

Sabah kalktığında motosikletinin yerinde bir bisiklet olduğunu gören İbrahim Bilgili büyük bir şok yaşadı. Durumu polis ekiplerine bidiren Bilgili, polis ekiplerinden yaklaşık 2 ay önce işe gidip gelmek için aldığı motosikletinin bulunmasını istedi.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Öte yandan olay anı ise apartmanın giriş kısmında buluna güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızın apartman içerisine bisikletine binerek geldiği ve daha sonra bisikleti içeri bırkararak, eliyle koymuş gibi apartman içerisinde bekleyen motosikleti çaldığı gözüküyor. Mososikleti eli ile ittirerek dışarı çıkan şahıs daha sonra gözden kayboluyor.

"HIRSIZ ANLAYIŞLIYMIŞ"

6 ay önce yangın merdiveninden düşerek ayağını inciten ve yüremekte zorlandığı için iş yerine motosiklet ile gidip gelen İbrahim Bilgili ise, "Bisikleti bırakarak motosikleti almış götürmüş. Hırsız anlayışlıymış. Bisikletin değeri 300-400 liradan fazla. Motosiklet ile işime gidip geliyordum, ondan da oldum" dedi.

Olay yerine inceleme yapan polis ekipleri ise şahsın yakalanarak motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Hırsızın bıraktığı bisiklet ise polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.