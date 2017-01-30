Antalya'da hırsızlar 50 bin TL'lik antika çaldılar

Hırsızlık olayı geçen cuma saat 21.00 sıralarında Obagöl Mahallesi'ndeki Hüseyin Yiğit'e ait antikacıda meydana geldi.

50 BİN TL'LİK SOYGUN

İşyerinin cam kapısının alt kısmını kıran kimliği belirsiz 2 kişi, içerde değerli eşya aradı. Antikacıda yaklaşık 3 saat kalan şüpheliler, Osmanlı dönemine ait antika bakır tabak ve tepsileri çuvala doldurdu. 2 şüpheli yaklaşık 50 bin TL değerindeki eşyalarla aynı kapıdan çıkarak kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Hırsızlık olayı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında başında bere olan 2 erkeğin, sırayla girdikleri işyerinin her köşesine baktıkları, tespit ettikleri değerli eşyaları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurarak kapıdan çıktıkları ve yaya olarak uzaklaştıkları görülüyor.

SOYULDUĞUNU SABAH FARK ETTİ

Sabah geldiğinde soyulduğunu fark eden işyeri sahibi Hüseyin Yiğit, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis parmak izi çalışması yaptı. Kaçan hırsızları yakalamak için polis işyerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 30 yıldır antika dükkanını işlettiğini belirten Hüseyin Yiğit, "Maddi ve manevi değeri yüksek olan bakır ürünlerin büyük miktarı çalındı. Hırsızların nakit paraya çevirebileceği ürün olan bakır eşyalarımız ne yazık ki çalındı" dedi.

MESLEKTAŞLARINA SESLENDİ

Mağdur olduğunu anlatan Hüseyin Yiğit, "Antikacı dostlarımızdan ricam çalınan ürünlerin çoğuna polisaj yapmıştım. Parlatılmış, yazılı, tarihli ve mühürlü ürünlerdir. Toplu miktarda satmak isteyen hırsızlar gelirse polise haber versinler" diye konuştu.