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Antalya'da hırsızlık yapan 3 Bulgar kadın tutuklandı

Antalya'daki bir alışveriş merkezinde, Iraklı turist A.T.H.'nin çantasını çalan 3 Bulgar kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.07.2017 - 11:03
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Antalya'da hırsızlık yapan 3 Bulgar kadın tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Şarampol Caddesi'nde bir AVM'deki mağazada Iraklı turist A.T.H.'nin bebek arabasına astığı, içinde para, tablet, telefon ve özel eşyaların bulunduğu çantanın çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı.

İçi boşaltılmış çantayı AVM'nin tuvaletinde bulan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığın yabancı uyruklu 3 kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

KALDIKLARI OTELE BASKIN YAPILDI

Kadınların Güzeloba Mahallesi'nde bir otelde konakladığını tespit eden ekipler, yaptıkları baskında Bulgaristanlı E.E.Z. (28), I.I.S. (39) ve E.I.V.'yi (40) gözaltına aldı.

Şüphelilerin odasında yapılan aramada Iraklı A.T.H'ye ait 8 bin 500 ABD Doları, 95 bin Irak Dinarı, altın inci taşlı bileklik, 3 taşlı yüzük ve el işlemeli yüzük ele geçirildi.

A.T.H.'ye para ve diğer eşyaları tutanakla teslim edilirken, yine şüphelilerin odasında ele geçirilen 1300 ABD Doları, 2 bin Suudi Riyalı, 98 bin 333 Ukrayna Grivnası'nın da çalıntı olup olmadığına ilişkin araştırma başlatıldı.

Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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