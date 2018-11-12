1 Kadın arkadaşının evinde 6 kişi tarafından darp edildi Bolu'da, ziyaret ettiği kadın arkadaşının evine gelen 6 kişi tarafından darp edildikten sonra başından ve kolundan bıçaklanan Erdoğan K. yaralandı.

2 Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliğine ait bir ordu kurulması fikrini değerlendirdi.

3 İçişleri Bakanlığı: Hırsızlık olaylarında düşüş var Çarşı ve mahalle bekçileri ile ülke genelinde eş zamanlı yürütülen güven ve huzur uygulamaları ile mal varlığına karşı işlenen suçların azaltıldığı ifade edildi

4 Antalya'da hortum karavanı uçurdu Gazipaşa ilçesinde hortumun sahil kenarındaki karavanı savurması sonucu bir kişi yaralandı. Hortum, sahil kenarındaki kafeteryalara da hasara verdi.

5 Libertadores Kupası finalinde avantaj River Plate'te İlk maçta konuk olduğu Boca Juniors ile 2-2 berabere kalan River Plate, sahasında oynayacağı rövanş öncesi avantaj yakaladı.

6 Nadir rastlanan 'beyaz ağaç serçesi' Ankara'da görüldü Doğada ender rastlanan, gözleri ve kanadının bir bölümündeki renklenmeden dolayı "kısmi albino" olarak da adlandırılan beyaz renkli ağaç serçesi, Ankara Altınpark'ta görüldü.