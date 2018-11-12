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Antalya'da hortum karavanı uçurdu

Gazipaşa ilçesinde hortumun sahil kenarındaki karavanı savurması sonucu bir kişi yaralandı. Hortum, sahil kenarındaki kafeteryalara da hasara verdi.

AA | 12.11.2018 - 01:06..
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Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında deniz üzerinde oluşan iki hortumdan biri Selinus Sahili'ne ulaştı.

Antalya'da hortum karavanı uçurdu

Hortum, park halinde bulunan 07 AAL 888 plakalı karavanı yolun karşısına savurdu. Karavanın çarptığı Onur Kuş (31) yaralandı.

Kuş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'da hortum karavanı uçurdu

Hortum, sahildeki kafeteryalarda da hasara yol açtı.

Olay yerine gelen Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, güneşli bir günün ardından deniz üzerinde aniden iki hortumun oluştuğunu söyledi.

Antalya'da hortum karavanı uçurdu

Çelik, hortum nedeniyle yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Hortumun ardından ilçede etkili sağanak ve dolu da hayatı olumsuz etkiledi.

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