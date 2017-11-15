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Antalya'da hortumdan etkilenenlerle ilgili prim kararı

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Antalya'daki hortumla ilgili açıklama yaptı.

15.11.2017 - 12:17
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Antalya'daki hortum felaketinde zarar gören Kemer, Finike, Kumluca, Demre ve Kaş'taki çiftçi ve iş yerlerinin primleri 3 ay süreyle ertelenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kemer, Finike, Kumluca, Demre ve Kaş'ta işçi ve işverenlerimizin primlerini 3 ay süreyle erteliyoruz." dedi.

TAŞERON KONUSU

Jülide Sarıeroğlu, taşeron konusunun da yıl sonuna kadar bitmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

"Taşeron konusunda hafta sonu açıklama yaptık. Biz ilk günden itibaren bu konuya ilişkin yaklaşımımızı açık bir şekilde ortaya koyduk. Bu konunun yıl sonuna kadar bitmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konunun nasıl derin bir konu olduğunu, farklı ayakları olduğunu taşeron çalışan arkadaşlarımızın çok iyi bildiğini düşünüyorum. Göstermiş olduğunuz gayrete taşeron kardeşlerimizin de aynı şekilde karşılık vereceğine inanıyorum." dedi.

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