taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.360
USD
4,5910
EURO
5,3942
ALTIN
190,05
PETR
78,4600

Antalya'da iki okulun Atatürk büstü çalındı

Antalya'da okulların bahçesinde bulunan Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden söküldü.

DHA | 21.05.2018 - 16:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sabaha karşı Muratpaşa ilçesinde bulunan Hanım-Ömer Çağıran İlkokulu ile Muratpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, okul önünde bulunan Atatürk büstünün yerinde olmadığını gören görevliler, durumu polise bildirdi.

BÜSTÜ ALIP KAÇTI

Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, aldığı bilgiler doğrultusunda harekete geçti. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin okul önünde bulunan Atatürk büstünü aldıktan sonra kaçtığını belirledi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'da iki okulun Atatürk büstü çalındı

SATMAK İÇİN ÇALDILAR

Her iki okula da yeni Atatürk büstleri yerlerine konuldu. Polis, hırsızların pirinçten yapılan büstleri eritip satmak için çaldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Antalya'da iki okulun Atatürk büstü çalındı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da UBER denetimi
İstanbul'da taksiciler ile UBER sürücüleri arasında tartışmalar sürerken polis 5 araca toplam 21 bin lira ceza kesildi.
Van'da 8,5 ton inci kefali ele geçirildi
Erciş ilçesinde kaçak avlanılan 8,5 ton inci kefali ele geçirildi, avcılara 6 bin 78 lira ceza kesildi.
AK Parti'nin aday listesi
24 Haziran seçimleri yaklaşırken AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu.
Kaza yapan otomobil kadınların üzerine savruldu
İstanbul'da iki sokağın kesiştiği noktada farklı istikametlerde ilerleyen iki otomobilin çarpışmasıyla kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen 4 kadının üzerine savruldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin aday listesi

AK Parti'nin aday listesi

229
Muharrem İnce'ye yakın isimlerin üzeri çizildi

Muharrem İnce'ye yakın isimlerin üzeri çizildi

295
Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

532
Eren Erdem'in yurt dışına çıkmasına izin verilmedi

Eren Erdem'in yurt dışına çıkmasına izin verilmedi

366
İrfan Değirmenci CHP'nin listesinde yer almadı

İrfan Değirmenci CHP'nin listesinde yer almadı

137
CHP listesine giremeyen Dursun Çiçek'in kızından isyan

CHP listesine giremeyen Dursun Çiçek'in kızından isyan

132
Muharrem İnce sinirini CHP'lileri ittirerek çıkardı

Muharrem İnce sinirini CHP'lileri ittirerek çıkardı

278
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM