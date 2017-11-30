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Antalya'da iki Rus çocuk kayalıklarda mahsur kaldı

Rus uyruklu oldukları öğrenilen iki çocuk, UMKE ve itfaiye ekiplerinin dört saatlik çalışması sonucu macera için çıktıkları kayalıklardan kurtarıldı.

AA | 30.11.2017 - 16:25..
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Antalya'da Konyaaltı ilçesi Hurma Bölgesi Altınyaka yolundaki dağlık bölgeye tırmanan ve isimleri henüz belirlenemeyen Rus uyruklu iki çocuk yaklaşık 25 metre yükseklikte mahsur kaldı. Çocuklardan biri kayalık zemine düştü, diğeri ise asılı kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri çalışma başlattı.

Hareketsiz yatan çocuk, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA
Antalya'da iki Rus çocuk kayalıklarda mahsur kaldı

4 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI

Halatlarla bölgeye inen ekipler, diğer çocuğu da bulunduğu yerden yaklaşık dört saatlik çalışmayla kurtardı.

Vatandaşlardan Fatma Türkoğlu, dağlık alanda yardım çığlıkları duyunca polise haber verdiklerini anlattı.

Bazı kişilerin seslerin geldiği yere doğru tırmanmaya çalıştığını aktaran Türkoğlu, "Çocuklardan biri kurtarıldı ama durumu çok kötü görünüyordu. Sabah saatlerinden bu yana ekipler çalışma yaptı." dedi.

Antalya'da iki Rus çocuk kayalıklarda mahsur kaldı

AA
Antalya'da iki Rus çocuk kayalıklarda mahsur kaldı

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