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Antalya'da ilginç soygun

Antalya'da cinsel birliktelik teklif eden R.G. (19), A.E'nin parasını çaldı. Olay yerine gelen ekipler, R.G'nin iç çamaşırında A.E'ye ait 1034 lira buldu.

DHA | 15.09.2018 - 11:27..
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Madde bağımlısı olan ve otostopçuluk yapan R.G., iddialara göre birlikte olmak için pazarcılık yapan ve o sırada yoldan geçen A.E ile anlaştı. Müşterisi A.E ile birlikte yakındaki otluk ve çalılık alana giden R.G, müşterisinin soyunduğu sırada 'birileri geliyor' diye kaçmaya başladı.

İÇ ÇAMAŞIRINDA 1034 LİRA BULUNDU

R.G'nin kaçmasının ardından pantolonunu giyen A.E, cebindeki 1034 liranın olmadığını görünce yakında devriye görevi yapan polis ekiplerine şikayette bulundu. İhbarın ardından harekete geçen polis, R.G. ile kendisine yardım ettiği iddia edilen O.T.'yi yakaladı. R.G.'nin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırının içine gizlenmiş 1034 lira bulunurken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da ilginç soygun

"BİZDEN ŞİKAYETÇİ OLMA"

Poliste sürekli gözyaşı döken ve pişman olduğunu söyleyen R.G., "Ne olur bizden şikayetçi olma. Paranı son kuruşuna kadar aldın bak." diye A.E.'ye yalvardı.

"SÖYLEYİŞ TARZI ÇOK TATLI GELDİ ŞEYTANA UYDUM"

Parasına kavuştuğu için mutlu olan A.E., "Kaldırımda giderken bir anda karşıma çıkıp, 'Birlikte olmak ister misin' diye sordu. Söyleyiş tarzı çok tatlı geldi, şeytana uydum." dedi.

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