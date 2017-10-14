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Antalya'da inşaatta iskele çöktü: 7 yaralı

Antalya'da beton dökülen alışveriş merkezi inşaatında iskele çöktü. İşçiler yaşanan çökmenin altında arandı.

14.10.2017 - 23:25
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Antalya'da yapılan bir alışveriş merkezinin inşaatında çökme gerçekleşti. Beton döküldüğü sırada gerçekleşen çökmede 7 işçi yaralandı.

Antalya'da inşaatta iskele çöktü: 7 yaralı

Olay, bugün saat 22.40 sıralarında Muratpaşa İlçesi Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş ve kültür merkezinin inşaatındaki örümcek iskelede beton dökümü sırasında çökme oldu.

Antalya'da inşaatta iskele çöktü: 7 yaralı

İSKELE ALTINDA İŞÇİ ARANDI

İnşaat alanına itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İskelelerin altında işçi bulunabileceği ihtimali üzerine UMKE ve AFAD ekipleri de bir süre arama yaptı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Antalya'da inşaatta iskele çöktü: 7 yaralı

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