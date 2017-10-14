Antalya'da inşaatta iskele çöktü: 7 yaralı

Antalya'da yapılan bir alışveriş merkezinin inşaatında çökme gerçekleşti. Beton döküldüğü sırada gerçekleşen çökmede 7 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 22.40 sıralarında Muratpaşa İlçesi Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş ve kültür merkezinin inşaatındaki örümcek iskelede beton dökümü sırasında çökme oldu.





İSKELE ALTINDA İŞÇİ ARANDI

İnşaat alanına itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İskelelerin altında işçi bulunabileceği ihtimali üzerine UMKE ve AFAD ekipleri de bir süre arama yaptı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı.



