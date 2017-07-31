taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Antalya'da ırmağa giren genç akıntıda kayboldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren 18 yaşındaki genç akıntıya kapılarak kayboldu.

31.07.2017 - 01:04
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Beşkonak mevkisine arkadaşlarıyla gezmeye giden Altay Çiçek, yüzmek için Köprüçay Irmağı'na girdi. Irmakta başını kayaya çarptığı belirtilen Çiçek, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çiçek'in arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ırmak ve kenarında Çiçek'i bulabilmek için arama kurtarma çalışması yaptı. Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

İlginizi Çekebilir
Muğla'da tur otobüsü yandı 
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir tur otobüsü seyir halindeyken alev almaya başladı.
Ordu'da denize giren 2 kişi boğuldu
Ordu'da serinlemek için denize giren 2 kişi boğuldu.
Hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servise çarptı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kum yüklü kum yüklü hafriyat kamyonu, işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
Ankara'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
İki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İspanya'da müzik festivalinde yangın çıktı

İspanya'da müzik festivalinde yangın çıktı

2
Bakan Demircan'a mahallesinde havai fişekli karşılama

Bakan Demircan'a mahallesinde havai fişekli karşılama

0
Antalya'da ırmağa giren genç akıntıda kayboldu

Antalya'da ırmağa giren genç akıntıda kayboldu

1
Semih Kaya 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Semih Kaya 6 hafta sahalardan uzak kalacak

0
Muğla'da tur otobüsü yandı 

Muğla'da tur otobüsü yandı 

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM