Antalya'da iş hanında yangın

Yangın, gece saat 01.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Kazım Özalp Caddesi üzerindeki 3 katlı bir iş hanında çıktı.

İŞ YERİNDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle içinde giyim, restoran, kafe ve çeşitli işletmelerin yer aldığı iş hanında alevler yükselmeye başladı.

CAN KAYBI YOK

Haber verilmesiyle iş hanına çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye uzun süren çalışması sonucunda yangını kontrol altına alabildi. Can kaybının olmadığı yangında, büyük miktarda maddi zarar meydana geldi.





