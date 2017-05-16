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Antalya'da izinsiz uçan drone'lar vurulacak

Antalya'da izinsiz uçurulan drone'ların düşürüleceği sahiplerine de ceza kesileceği açıklandı.

16.05.2017 - 09:34
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Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, drone'ların hava sahasını kullanım usullerinin belirlenmesi, ayrıca bu araçların emniyetli ve etkin kullanılabilmesinin yanı sıra uçuş emniyetsizlikleri ve kaza kırımlarına sebebiyet verilmemesi bakımından da son derece önemli olduğu belirtildi.

DENETİMİN ÖNEMİ

Uçuş irtifası, hızı, menzili ve ağırlığına göre değişik kategorilerde sınıflandırılan drone'ların son dönemde gazetecilik, TV dünyası, spor, yarış, seyahat, film sektörü gibi birçok alanın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların kurumsal faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla da kullanıldığına değinilen açıklamada, bu hava aracının kullanıldığı yer ve kullanım amaçları bakımından kontrol ve denetim altında bulundurulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

İZİNSİZ UÇANLAR DÜŞÜRÜLECEK

Bu araçların başta terör örgütleri olmak üzere, iç ve dış mihraklar tarafından sansasyonel etki oluşturabilecek saldırılar ve özel hassasiyete sahip yer ve bölgelerin tespitinde de kullanılabileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bu nedenlerde Antalya'da faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca her ne amaçla olursa olsun yapılacak İHA/drone kullanımları öncesinde emniyet müdürlüğünün uygun görüşü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Antalya Temsilciliğinin bilgisi ve Valilik makamının izni alınacak. İzin alınmadan yapıldığı tespit edilen drone kullanımlarında mahalli kollukça drone'lar düşürülecek ve kullananlar hakkında da mevcut mevzuatta tanımlanan cezai yaptırımlar eksiksiz şekilde uygulanacaktır."

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