Antalya'da kadın öğretmenlerin 'Suriyeli' kavgası

Muratpaşa İlçesi Ermenek İlkokulu’nda, ücreti UNICEF tarafından ödenen ve Suriyeli çocukların Türkçe ve oryantasyon eğitimini üstlenen Öykü İ.’nin geçen hafta derslere girmemesi üzerine, İngilizce öğretmeni Selcan Ö. tepki gösterdi. Selcan Ö., günboyu öğretmenler odasında oturduğu söylenen Öykü İ.’ye, kendi sınıfındaki Suriyeli öğrenciler için ne zaman derse gireceğini sordu.

"BU NASIL ÖĞRETMEN"

Yanıt vermeden öğretmenler odasının kapısını çarpıp çıktığı ileri sürülen Öykü İ.’nin ardından öğretmenler Selcan Ö. ile Gökçen E. ve Fatma U., "Bu nasıl öğretmen, hem bizden çok ücret alıyor, hem derslere girmiyor. Bunu müdürle konuşalım" diye tepki gösterdi.

TOKAT ATTI KAVGA ÇIKTI

Öğretmenlerin kendi hakkında konuştuğunu duyan Öykü İ. ise yeniden öğretmenler odasına girerek, iddiaya göre önce Selcan Ö.’nün üzerine yürüyüp tokat attı. Diğer 2 öğretmenin de müdahalesiyle tekme tokatlı kavga çıktı. Ardından taraflar Demircikara Polis Merkezi’ne darp ve hakaret gibi suçlamalarla şikayetçi oldu.

BAŞKA OKULA GÖNDERİLDİ

Olayın okul yönetimi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de aksettirilmesi üzerine yapılan ön inceleme sonunda Öykü İ., Ülkü Seyfi Kandemir İlkokulu’na gönderildi. Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karakaş, öğretmenler arasındaki kavga ve dayak olayının bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek, gerekli girişimlerde bulunduklarını ve UNICEF kapsamında Türkçe oryantasyon eğitimi veren öğretmenin başka bir okula görevlendirildiğini söyledi.

Bu öğretmenlerin yeni geldikleri için mevzuatı tam bilmediklerini de anlatan Karakaş, Suriyeli öğrencilerin eğitiminde görev alan öğretmenin Ülkü Seyfi Kandemir İlkokulu’na görevlendirildiğini dile getirdi.