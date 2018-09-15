Antalya'da kadına şiddet uygulayan kişiye gözaltı

Kent merkezinde gezen Hüseyin T. ve kız arkadaşı T.A., Cumhuriyet Meydanı'na geldiklerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Alkollü olan ikili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAÇMASI ENGELLENDİ

Hüseyin T., meydandaki onlarca kişinin gözleri önünde T.A.'yı dövmeye başladı. Kadını yerde sürükleyen ve dövmeye devam eden Hüseyin T.'ye bir süre sonra çevredekiler müdahale etti. Toplanan kalabalık Hüseyin T.'ye tepki gösterdi ve kaçmasını engelledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan T.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Hüseyin T. ise polis merkezine götürüldü.