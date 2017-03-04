taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300

Antalya'da kadınlar yüksek topuklarla koştu

Antalya'da 12'ncisi gerçekleştirilen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında "Yüksek Topuk Koşusu" yapıldı.

04.03.2017 - 12:37
  1. Haberler
  2. Yaşam

3

En az 7 santimetre yüksekliğinde, 1.5 santimetre genişlikteki topuklu ayakkabılarıyla 100 metrelik parkurda düzenlenen yarışa, 5’i yerleşik yabancı, 26 kadın katıldı.

AYAKKABILARINI BANTLAYARAK ÖNLEM ALDILAR

Yarış öncesi koşuya ısınma hareketleri yaparak hazırlanan kadınlar, parkurda düşmemek için ayakkabılarını bantlayarak önlem aldı. Koşuya hazırlanan kadınlara, eşleri ve çocuklarının da yardım ettiği gözlendi. Yarışmacılar, topuk yüksekliği ölçüldükten sonra 7’şerli gruplar halinde başlangıç çizgisinde yerlerini aldı.

Antalya'da kadınlar yüksek topuklarla koştu

Antalya'da kadınlar yüksek topuklarla koştu

67 YAŞINDAKİ YARIŞMACI GENÇLERİN ARASINDA İLGİ ÇEKTİ

Yarışa hazırlananlardan 67 yaşındaki Leman Erzurum, genç yarışçılar arasında heyecanıyla ilgi odağı oldu. Leman Erzurum, etkinliği izlemek için geldiği alanda topuklu ayakkabı koşusunun heyecanını yaşamak için katılmaya karar verdiğini anlattı.

Yarışmacılardan Gülnur Kuşak da ilk defa yüksek topuklu ayakkabıyla koşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Yarışı kazanmak istediğini anlatan Kuşak, düşmemek için topuklu ayakkabısını bantladığını ve dış görünümden bir kez de olsa taviz verdiğini dile getirdi. Hazırlanma sürecinde bazı kadınlar ise yarışmacı arkadaşlarına tavsiyelerde bulundu.

Antalya'da kadınlar yüksek topuklarla koştu

ALEYNA TİLKİ START VERDİ

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin startını verdiği yarışta kadınlar, yüksek topuklarıyla parkurda birincilik için mücadele etti. Heyecanlı geçen koşuda kadınlar, kıyasıya yarıştı. Bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşan Ezgi Erdem birinci olurken, Zuhal Kaya ikinci, Durdu Ekinci üçüncü oldu. Leman Erzurum, yarışı 20’nci sırada bitirmeyi başardı.

Antalya'da kadınlar yüksek topuklarla koştu

Bitiş çizgisine ulaşan kadınlar, yarışın zorlu geçtiğini anlattı. Topuklu ayakkabıyla koştukları için parmaklarında acı hissettiklerini dile getiren kadınlar, yarışın zor olduğu kadar heyecanlı olduğunu da ifade ettiler. Yarışta birinciye 2 bin, ikinciye bin 500 ikinciye de bin lira ödül verileceği açıklandı.

Antalya'da kadınlar yüksek topuklarla koştu

2 BİN LİRAYI KAZANAN YARIŞMACI: ZORDU AMA MUTLUYUM

Yarışmayı birinci tamamlayarak 2 bin liralık ödülün sahibi olan Ezgi Erdem, "Parkur çok uzundu, heyecanlıydı, zordu ama önde bitirdiğim için mutluyum." dedi.

Antalya'da kadınlar yüksek topuklarla koştu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

78
Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

11
HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

99
Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

50
15 Temmuz'dan yeni görüntü, darbeci alçakların vahşeti

15 Temmuz'dan yeni görüntü, darbeci alçakların vahşeti

70
MAK Danışmanlık'tan son referandum anketi

MAK Danışmanlık'tan son referandum anketi

106
Hayır röportajında kopya çektiler

Hayır röportajında kopya çektiler

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM