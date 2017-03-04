Antalya'da kadınlar yüksek topuklarla koştu

En az 7 santimetre yüksekliğinde, 1.5 santimetre genişlikteki topuklu ayakkabılarıyla 100 metrelik parkurda düzenlenen yarışa, 5’i yerleşik yabancı, 26 kadın katıldı.

AYAKKABILARINI BANTLAYARAK ÖNLEM ALDILAR

Yarış öncesi koşuya ısınma hareketleri yaparak hazırlanan kadınlar, parkurda düşmemek için ayakkabılarını bantlayarak önlem aldı. Koşuya hazırlanan kadınlara, eşleri ve çocuklarının da yardım ettiği gözlendi. Yarışmacılar, topuk yüksekliği ölçüldükten sonra 7’şerli gruplar halinde başlangıç çizgisinde yerlerini aldı.

67 YAŞINDAKİ YARIŞMACI GENÇLERİN ARASINDA İLGİ ÇEKTİ

Yarışa hazırlananlardan 67 yaşındaki Leman Erzurum, genç yarışçılar arasında heyecanıyla ilgi odağı oldu. Leman Erzurum, etkinliği izlemek için geldiği alanda topuklu ayakkabı koşusunun heyecanını yaşamak için katılmaya karar verdiğini anlattı.

Yarışmacılardan Gülnur Kuşak da ilk defa yüksek topuklu ayakkabıyla koşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Yarışı kazanmak istediğini anlatan Kuşak, düşmemek için topuklu ayakkabısını bantladığını ve dış görünümden bir kez de olsa taviz verdiğini dile getirdi. Hazırlanma sürecinde bazı kadınlar ise yarışmacı arkadaşlarına tavsiyelerde bulundu.

ALEYNA TİLKİ START VERDİ

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin startını verdiği yarışta kadınlar, yüksek topuklarıyla parkurda birincilik için mücadele etti. Heyecanlı geçen koşuda kadınlar, kıyasıya yarıştı. Bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşan Ezgi Erdem birinci olurken, Zuhal Kaya ikinci, Durdu Ekinci üçüncü oldu. Leman Erzurum, yarışı 20’nci sırada bitirmeyi başardı.

Bitiş çizgisine ulaşan kadınlar, yarışın zorlu geçtiğini anlattı. Topuklu ayakkabıyla koştukları için parmaklarında acı hissettiklerini dile getiren kadınlar, yarışın zor olduğu kadar heyecanlı olduğunu da ifade ettiler. Yarışta birinciye 2 bin, ikinciye bin 500 ikinciye de bin lira ödül verileceği açıklandı.

2 BİN LİRAYI KAZANAN YARIŞMACI: ZORDU AMA MUTLUYUM

Yarışmayı birinci tamamlayarak 2 bin liralık ödülün sahibi olan Ezgi Erdem, "Parkur çok uzundu, heyecanlıydı, zordu ama önde bitirdiğim için mutluyum." dedi.