Antalya'da kanal suyunda serinlik

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 28 derece olduğu Antalya'da, su kanalından akan su ise oldukça soğuk.

KANALDA YÜZEREK SERİNLEDİLER

Turistik kentin falezlerinden dökülerek denizle buluşan Düden suyu üzerinde turistlere rafting yaptıran bir şirketin çalışanları da kanalda yüzerek serinledi. Buz gibi suyun altında serinleyen gençler, birbirleriyle şakalaşmayı da ihmal etmiyor. Kimileri baraj kapağının altından akan mini şelalenin altına giriyor, kimisi derin tarafa atlayarak akıntı eşliğinde yüzüyor.

























