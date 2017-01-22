Antalya'da kar kalınlığı 3 metreye ulaştı

Antalya- Konya karayolunun geçiş noktası Alacabel mevkiinde her yıl yoğun kar yağışı, tipi ve sürgün nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

ALACABEL'DE KARDAN DUVARLAR

Karayolları ekiplerinin ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ettiği, bunun sonucunda yol kenarında büyük kar yığınlarının oluştuğu Alacabel'de bu yıl da benzer manzara yaşandı.

İş makinelerinin ulaşıma açmak için kürediklerine tipi ve sürgün sonrası birikenler de eklenince karayolu kenarında yer yer yüksekliği 3 metreyi bulan kardan duvarlar oluştu.





