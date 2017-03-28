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Antalya'da kar ve deniz keyfi bir arada

Antalya'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler, aynı gün hem deniz hem de Tahtalı Dağı'nda kar keyfi yapıyor.

28.03.2017 - 15:15
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Antalya Kemer'de günün en yüksek hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece ölçüldü.

Antalya'da kar ve deniz keyfi bir arada

İlçeye tatillerini geçirmek için gelen yerli ve yabancı turistler, deniz kenarında güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı turistler denize girdi, bazıları ise sahillerde kitap okudu. Bazı aileler de parklarda yürüyüş yapmayı tercih etti.

Antalya'da kar ve deniz keyfi bir arada

Tekirova Mahallesi'ndeki 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'na çıkanlar ise kar keyfini yaşadı. Teleferikle 12 dakikada zirveye ulaşan turistler, kar topu oynayıp, kar üstünde fotoğraf çektirdi. Bazı yabancı turistler, zirvede şezlonglara uzanıp güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da kar ve deniz keyfi bir arada

Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu İranlı ve Güney Koreliler oluşturdu.

Antalya'da kar ve deniz keyfi bir arada

Antalya'da kar ve deniz keyfi bir arada

Antalya'da kar ve deniz keyfi bir arada

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