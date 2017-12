Antalya’da kiraladığı evleri soyan zanlı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi’nde gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

4 AYDA 8 EV SOYDU

Çok sayıda kişinin ifadesini alıp, iş yerlerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin 4 ay içinde 8 ayrı ikametten hırsızlık suçundan aranan 30 yaşındaki A.T. olduğunu belirledi.

SAHTE KİMLİKLERLE KİRALADIĞI EVLERİ SOYDU

A.T., bir otelde Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen ortak operasyon sonucu yakalandı. A.T., ifadesinde internet üzerinden kiralık mobilyalı ev kiralayanlar ile iletişime geçerek hazırladığı sahte kimlikler ile kiralama işini gerçekleştirdiği sonrasında ise evdeki değerli eşyaları çaldığını itiraf etti.

3 ayrı evden aynı yöntemle hırsızlık gerçekleştiren A.T., 11 ayrı dosyadan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.