taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.455
USD
3,8179
EURO
4,5371
ALTIN
155,32
PETR
64,2600

Antalya’da kiraladığı evleri soyan zanlı yakalandı

Antalya’da internet üzerinden sahte kimlikle kiraladığı evlerin değerli eşyalarını çalan zanlı tutuklandı.

İHA | 20.12.2017 - 19:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi’nde gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

4 AYDA 8 EV SOYDU

Çok sayıda kişinin ifadesini alıp, iş yerlerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin 4 ay içinde 8 ayrı ikametten hırsızlık suçundan aranan 30 yaşındaki A.T. olduğunu belirledi.

SAHTE KİMLİKLERLE KİRALADIĞI EVLERİ SOYDU

A.T., bir otelde Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen ortak operasyon sonucu yakalandı. A.T., ifadesinde internet üzerinden kiralık mobilyalı ev kiralayanlar ile iletişime geçerek hazırladığı sahte kimlikler ile kiralama işini gerçekleştirdiği sonrasında ise evdeki değerli eşyaları çaldığını itiraf etti.
3 ayrı evden aynı yöntemle hırsızlık gerçekleştiren A.T., 11 ayrı dosyadan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Uyuşturucu satıcısından gazetecilere: Ayı mı oynatıyoruz
Eskişehir'de uyuşturucu satıcısı kadın adliyeye sevk edilirken, kendisini çeken basın mensuplarına sinirlenerek, "İyi çek haz alırsın" dedi.
Elektrik direğindeki yüksek gerilime kapılarak öldü
İstanbul Silivri'de bakım ve yenileme çalışması sırasında çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Cesur Özdemir hayatını kaybetti.
Mardin'de 111 kilo esrar ele geçti
Mardin'de bir eve baskın düzenleyen polisler 111 kilo esrar buldu. Evde olan bir kişi ise gözaltına alındı.
Beyoğlu’nda metruk bina çöktü
Beyoğlu’nda etkili olan sağanak yağışın etkisiyle metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

495
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Bakanı'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Bakanı'na tepki

241
Emrah botoks yaptırdı

Emrah botoks yaptırdı

162
Deniz Kuvvetleri'ne satılan kavurmada at eti bulundu

Deniz Kuvvetleri'ne satılan kavurmada at eti bulundu

217
Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

217
İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

226
ABD’den BM ülkelerine oylama tehdidi: İsimleri alacağız

ABD’den BM ülkelerine oylama tehdidi: İsimleri alacağız

209
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM