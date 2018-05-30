taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.824
USD
4,4835
EURO
5,2061
ALTIN
187,07
PETR
75,6700

Antalya'da kıyıya balina ölüsü vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde, kıyıya vuran 4 metre boyutundaki balina ölüsü, kepçeyle kamyona yüklenip boş bir alana gömüldü.

DHA | 30.05.2018 - 13:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Serik ilçesindeki Kadriye Beach Park sahilinde, dün saat 17.30 sıralarında, 4 metrelik deniz canlısının kıyıya vurduğunu fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Antalya'da kıyıya balina ölüsü vurdu

KEPÇEYLE KAMYONA YÜKLENDİ

Yapılan incelemenin ardından kıyıya vuranın yavru balina ölüsü olduğu belirlendi. Balina ölüsü, kepçeyle kamyona yüklenerek götürüldüğü boş bir alanda gömüldü.

Antalya'da kıyıya balina ölüsü vurdu

İlçede ilk defa bu kadar büyük bir deniz canlısı gördüğünü söyleyenler, şaşırdıklarını aktardı.

Antalya'da kıyıya balina ölüsü vurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya'da CHP'li Abdüllatif Şener'e tepki

Konya'da CHP'li Abdüllatif Şener'e tepki

246
Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

652
Erdoğan yerli otomobil konusunda kararlı

Erdoğan yerli otomobil konusunda kararlı

126
Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

114
Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

706
Fatih Erbakan: Saadet'e verilen oylar CHP'ye gidiyor

Fatih Erbakan: Saadet'e verilen oylar CHP'ye gidiyor

211
Soros'a göre Avrupa kötü bir sona ilerliyor

Soros'a göre Avrupa kötü bir sona ilerliyor

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94