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Antalya'da 'komşum ısırıp kopardığı parmağımı yuttu' iddiası

Akraba iki komşu arasında çıkan tartışmada Ayşe Akkaş, 53 yaşındaki Kamile Demirel'in sağ el serçe parmağını ısırıp koparttı.

22.02.2017 - 14:17
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Geçen pazartesi günü Kepez İlçesi’ndeki evlerinin yanında bulunan işyerinde kaynak işleri yapan Demirel Ailesi’nin çıkardığı gürültü, iddiaya göre akrabaları ve komşuları Akkaş Ailesi’ni rahatsız etti. 2 ailenin üyeleri, akşam saatlerinde tartışmaya başladı.

PARMAĞINI ISIRIP KOPARTTI

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken, yolda yeğeni Ramazan Altun’un Ayşe Akkaş ve yakınları tarafından tartaklandığını gören Kamile Demirel, kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada Ayşe Akkaş, Kamile Demirel’in sağ elinin serçe parmağının ucunu ısırıp koparttı.

HASTANEYE KALDIRILIP MÜDAHALE EDİLDİ

Kan içinde kalan Kamile Demirel, eşi Rafet Demirel tarafından hastaneye götürüldü. Demirel, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Antalya'da 'komşum ısırıp kopardığı parmağımı yuttu' iddiası

"KOPAN PARMAĞIMI YUTTUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Olaydan sonra polise şikayetçi olan Kamile Demirel, parmağını ısırıp koparan Ayşe Akkaş’tan şikayetçi oldu. Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Kamile Demirel, "Sokakta yeğenim Ramazan Altun’u tartakladıklarını gördüm. Kavgayı ayırmak için gittiğimde bir anda ortada kaldım. Bu sırada sağ bileğimden yakalayan Ayşe Akkaş’ın serçe parmağımı ısırdığını fark ettim. Acı içinde kıvranırken parmağımın ucunun olmadığını fark ettim. Tüm aramalara rağmen kopan parçayı bulamadık. Parmağımı yuttuğunu düşünüyorum" diye konuştu. Olayla ilgili açıklama yapan Kamile Demirel’in avukatı Fatma Hande Amioğlu ise daha önce de tartışmaların yaşandığını belirterek, "Hukuksal olarak işlem başlattık. Ceza ve tazminat davası açacağız" dedi.

Antalya'da 'komşum ısırıp kopardığı parmağımı yuttu' iddiası

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