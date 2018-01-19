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Antalya’da konut satışları 2017 yılında yüzde 0,6 azaldı

TÜİK verilerine göre, Antalya’da bir önceki yıla göre yüzde 0,6 oranında düşüşle 60 bin 273 konut satıldı.

İHA | 19.01.2018 - 14:43..
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TÜİK, 2017 yılına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre ülke genelinde konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Konut satışlarında 2017 yılında, İstanbul 238 bin 383 konut satışı ve yüzde 16,9 pay ile ilk sırayı aldı.

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 150 bin 561 konut satışı ve yüzde 10,7 pay ile Ankara, 84 bin 184 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 124 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 473 bin 99 tanesi ipotekli, 936 bin 215 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

Antalya’da konut satışları 2017 yılında yüzde 0,6 azaldı

BATI AKDENİZ'DE KONUT SATIŞI

Antalya’da 2016 yılında 60 bin 608 konut satılırken 2017 yılında yüzde 0,6 oranında azalarak 60 bin 273 konut satıldı. Konut satışlarında 2017 yılında, Antalya 60 bin 273 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı.

ISPARTA VE BURDUR'DA ARTIŞ

Isparta’da 2016 yılında 5 bin 329 konut satılırken 2017 yılında yüzde 17,9 oranında artarak 6 bin 282 konut satıldı. Burdur’da 2016 yılında 3 bin 388 konut satılırken 2017 yılında yüzde 1,3 oranında artarak 3 bin 431 konut satıldı.

Antalya’da konut satışları 2017 yılında yüzde 0,6 azaldı

ANTALYA YABANCILARA KONUT SATIŞINDA İKİNCİ SIRADA

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,2 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2017 yılında ilk sırayı 8 bin 182 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4 bin 707 konut ile Antalya aldı. Antalya’yı bin 474 konut satışı ile Bursa ve bin 79 konut satışı ile Yalova izledi.

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