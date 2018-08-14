taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.55445
Euro
7.4661
Altın
1194.985
Borsa
93830.01

Antalya'da konutlar değerleniyor

Yapılan araştırmalara göre; Antalya'da konut yatırımının geri dönüş süresi ise 20 yıl olarak belirlendi.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 11:52..
  1. Haberler
  2. Emlak
Antalya'da konutlar değerleniyor

Şehirler ve bölgeleri içeren araştırmalar içinde bu kez de Antalya hedef alındı. Antalya'da yapılan araştırmalar sonucu konut fiyatlarının arttığı belirlendi.

Antalya'da konutlar değerleniyor

EN FAZLA DEĞER ARTIŞI ALANYA'DA

Antalya'da konut metrekare satış fiyatı 1.880 lira, ortalama konut fiyatı 225.600 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 20 yıl olarak belirlendi. Antalya'da en fazla değer artışı Alanya'da yaşandı. Alanya'da konut satışlarında son 1 yılda yüzde 30 artış görüldü.

AKSU İKİNCİ SIRADA

Ortalama değerlerle Alanya'da konut metrekare satış fiyatı 2.016 lira, konut fiyatı 231.840 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi 26 yıl. Alanya'dan sonra en yüksek artış %29 ile Aksu'da. Aksu ilçesinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.960 lira, ortalama konut fiyatı 254.800 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi 24 yıl.

Antalya'da konutlar değerleniyor

Kaş'ta konut metrekare satış fiyatlarının 4.616 lira, konut fiyatları ortalama 530.840 lira, Kumluca'da ortalama değerlerle konut metrekare satış fiyatı 1.500 lira, konut fiyatı 232.500 lira, Konyaaltı'nda ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.885 lira, ortalama konut fiyatı 336.050 lira olarak belirlendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

126
Sözcü gazetesine zam geldi

Sözcü gazetesine zam geldi

229
Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

155
Terörist cenazesinde polise saldırı

Terörist cenazesinde polise saldırı

339
THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

0
Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

81
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

523
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM