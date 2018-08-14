Antalya'da konutlar değerleniyor

Şehirler ve bölgeleri içeren araştırmalar içinde bu kez de Antalya hedef alındı. Antalya'da yapılan araştırmalar sonucu konut fiyatlarının arttığı belirlendi.

EN FAZLA DEĞER ARTIŞI ALANYA'DA

Antalya'da konut metrekare satış fiyatı 1.880 lira, ortalama konut fiyatı 225.600 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 20 yıl olarak belirlendi. Antalya'da en fazla değer artışı Alanya'da yaşandı. Alanya'da konut satışlarında son 1 yılda yüzde 30 artış görüldü.

AKSU İKİNCİ SIRADA

Ortalama değerlerle Alanya'da konut metrekare satış fiyatı 2.016 lira, konut fiyatı 231.840 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi 26 yıl. Alanya'dan sonra en yüksek artış %29 ile Aksu'da. Aksu ilçesinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.960 lira, ortalama konut fiyatı 254.800 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi 24 yıl.

Kaş'ta konut metrekare satış fiyatlarının 4.616 lira, konut fiyatları ortalama 530.840 lira, Kumluca'da ortalama değerlerle konut metrekare satış fiyatı 1.500 lira, konut fiyatı 232.500 lira, Konyaaltı'nda ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.885 lira, ortalama konut fiyatı 336.050 lira olarak belirlendi.