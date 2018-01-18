Antalya'da köpek balığı yakalandı

Antalya Limanı'nda önceki gün sabaha karşı denize açılan balıkçılar, avı tamamlayıp ağlarını tekneye çektiklerinde köpek balığıyla karşılaştı.

Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, ağa takılan köpek balığını tekneye alarak balıkçı barınağına çıkardı.

500 KİLO AĞIRLIĞINDA

4 metre boyunda ve yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki köpek balığının ılıman sularda ve Akdeniz'de yaşayan beyaz köpek balığı olduğu belirlendi.

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, zaman zaman ağlarına köpek balıklarının takıldığını söyledi.

KİLOSU 3 TL'DEN SATILDI

Bir süre mezatta sergiledikleri köpek balığının hem balıkçıların hem de mezata gelen vatandaşların ilgi odağı olduğunu belirten Demir, "Mezatta balığın başında sıkı pazarlık yapıldı. Kilosu 3 TL'den bir otel tarafından balık menüsü için satın alındı." dedi.



