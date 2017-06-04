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Antalya'da kumar operasyonu

Manavgat'ta polisin yaptığı denetimlerde 'şarjmatik' cihazında dijital slot oyununun oynandığı kumar makineleri ele geçirildi.

04.06.2017 - 11:12
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Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimleri kapsamında sorumluluk alanında bulunan 60 kahveyi denetledi. Saat 22.00-01.00 arasında 12 ekip tarafından yapılan denetimde 450 kişinin GBT sorgusu yapıldı, polise mukavemet eden 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da kumar operasyonu

BİLENLER KUMAR OYNUYOR

Denetim kapsamında Aşağıhisar Mahallesi'nde Ç.D.'nin işlettiği kahveye kontrol amacıyla giren polis, telefonların şarj edildiği ve 'şarjmatik' olarak bilinen makinede bir kişinin dijital slot oyunu oynadığını fark etti. Makinede yapılan incelemede, dışarıdan bakıldığında telefonları şarj etmeye yarayan makineyle kumar oynatıldığı anlaşıldı. Kahvede kumar amaçlı 'sigaramatik' olarak nitelendirilen makine de bulundu.

KUMAR OYNAYAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Aynı mahallede V.C.'nin işlettiği kafede yapılan araştırmada da yine 'şarjmatik' görünümlü kumar makinesi daha ele geçirildi. Makinelerin kumar işlevini bilenlerin kumar oynadığı, bilmeyenlerin ise telefonlarını şarj ettiği belirlendi. Örnek Mahallesi'nde bir kahveye yapılan baskında ise aralarında işletme sahibi T.A.'nın da olduğu kumar oynayan 4 kişi yakalandı.

Antalya'da kumar operasyonu

10 EURO İLE 10 TL'YE  VE KUMAR OYNANAN KAĞITLARA EL KONULDU

İşyeri sahipleri Ç.D., V.C. ve T.A. hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 3 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na göre idari işlem yapıldı. Yapılan aramalarda kumar parası olduğu belirlenen 10 Euro ile 10 TL'ye ve kumar oynanan kağıtlara el konuldu.

Antalya'da kumar operasyonu

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