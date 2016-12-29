Antalya'da lodos hatırası

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2017'de uygulanacak asgari ücret hakkında "Asgari ücret bin 404 lira 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum" dedi.

2017 yılı için uygulanacak asgari ücret 1404 lira oldu.

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Çavuşoğlu'ndan ABD Büyükelçiliğine çok sert cevap

ABD her ne kadar terör örgütü YPG'ye silah vermediğini savunsa da elinde belgeleri olan Türk makamları bu iddiaya inanmıyor.